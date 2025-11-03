 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
В ОП пояснили, как индексируют социальные выплаты в 2026 году

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
С 1 января 2026 года прожиточный минимум на душу населения в целом по России повысится на 6,8% и составит 18 939 руб. Это повлечет за собой рост пособий семьям с детьми, доплаты пенсионерам и другие соцвыплаты. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров.

«Прожиточный минимум используется для расчета минимальной заработной платы, пособий и социальных выплат. Вслед за ним вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости», — рассказал эксперт.

Новая величина влияет также на минимальную сумму, которую должник вправе сохранить при удержаниях на основании исполнительных документов, добавил Машаров.

Прожиточный минимум устанавливается на федеральном и региональном уровнях: федеральный утверждает правительство до 1 июля, региональный — власти субъектов до 15 сентября с учетом уровня жизни и цен на товары и услуги.

22 октября министр финансов России Антон Силуанов анонсировал индексацию социальных выплат с 1 января 2026 года. Страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров вырастут на 7,6%, средний размер пенсии по старости составит 27 117 руб. Выплаты ветеранам, инвалидам и материнский капитал будут проиндексированы с учетом инфляции 2025 года на 6,8%. Прожиточный минимум увеличится на 1200 руб., до 18 939 руб., что повлияет на размер пособий и социальных выплат, рассчитываемых с его учетом. В проекте бюджета предусмотрено также ускоренное повышение минимального размера оплаты труда до 27 093 руб.

Антонина Сергеева
прожиточный минимум социальные выплаты Россия
