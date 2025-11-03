 Перейти к основному контенту
В аэропорту Стамбула спасли сбежавшую кошку россиянки

В аэропорту Стамбула 12 часов искали сбежавшую кошку россиянки

В аэропорту Стамбула сотрудники около 12 часов искали кошку, которая вырвалась из клетки в женском туалете отеля перед вылетом россиянки в Любляну, сообщает HavaSosyalMedya. Животное пролезло через отверстие под раковиной в технический отсек.

Спасатели демонтировали раковину и разобрали участок стены, но кошку там не обнаружили. Позже ее удалось найти с помощью тепловизора и термальной камеры, а затем выманить кормом. Животное не пострадало и отправилось в рейс вместе с хозяйкой.

В июне в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Малыш потерялся после того, как предположительно смог открыть переноску и выбежал из нее. Собака погибла.

