В аэропорту Стамбула спасли сбежавшую кошку россиянки
В аэропорту Стамбула сотрудники около 12 часов искали кошку, которая вырвалась из клетки в женском туалете отеля перед вылетом россиянки в Любляну, сообщает HavaSosyalMedya. Животное пролезло через отверстие под раковиной в технический отсек.
Спасатели демонтировали раковину и разобрали участок стены, но кошку там не обнаружили. Позже ее удалось найти с помощью тепловизора и термальной камеры, а затем выманить кормом. Животное не пострадало и отправилось в рейс вместе с хозяйкой.
В июне в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Малыш потерялся после того, как предположительно смог открыть переноску и выбежал из нее. Собака погибла.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы