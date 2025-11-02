 Перейти к основному контенту
Общество
Актер Энгин Чаглар погиб в Стамбуле в ДТП

Актер Энгин Чаглар погиб в Стамбуле в результате наезда мотоцикла

Турецкий актер Энгин Чанглар скончался в результате ДТП с мотоциклом, сообщает местный телеканал Ekol TV в соцсети X.

Актера сбили, когда тот переходил дорогу в Стамбуле. После аварии его доставили в больницу, но спасти пострадавшего не удалось, передает телеканал.

Чанглару было 85 лет.

Скончался режиссер, художник и психолог Игорь Калинаускас
Общество
Игорь Калинаускас

Энгин Чаглар родился в 1940 году в Стамбуле, учился в университете в Германии. Дорогу в киноиндустрию ему открыло участие в конкурсе журнала Ses dergisi, на котором он занял второе место.

За свою жизнь он сыграл в десятках турецких кинокартин. Например, в фильмах «Сирота», «Одинокий человек», «Печальная любовь» и множестве других. Помимо этого, он основал фонд Film-San, занимающийся защитой прав работников турецкого кино.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Турция Стамбул актер
