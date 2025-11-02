В России начнут отмечать новый профессиональный праздник
Правительство России установило новый профессиональный праздник — День сварщика. Cоответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
Праздничной датой назначена последняя пятница мая, так как она уже неформально отмечалась в профессиональном сообществе сварщиков, пояснили в кабмине.
Инициатива закрепления праздника поступила от Национального агентства контроля сварки и Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Минпромторгу поручено оформить решение нормативным правовым актом до 1 декабря 2025 года.
Летом 2025 года сварщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в промышленном секторе, им предлагали в среднем 166,8 тыс. руб. в месяц, следует из данных платформы «Авито Работа», с которыми ознакомился РБК.
В числе самых высокооплачиваемых профессий в сфере строительства инфраструктуры и монтажа промышленного оборудования также оказались бригадиры с предложениями 158,1 тыс. руб. и электрогазосварщики — 157,8 тыс. руб. Средняя зарплата по этой отрасли составила около 124,9 тыс. руб.
Во втором по размеру средних предложений секторе — производстве промышленного оборудования и станков — летом 2025 года сотрудники получали в среднем 122,2 тыс. руб. Наиболее высокие зарплаты были у токарей — 185,8 тыс. руб. и фрезеровщиков — 158 тыс. руб.
В марте «Работа.ру» называл сварщика одной из самых высокооплачиваемых вакансий месяца. Тогда, по данным сервиса, этим специалистам предлагали до 300 тыс. руб.
