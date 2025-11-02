Почти половина россиян находят деньги в куртке хотя бы раз в год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Почти половина россиян (44%) находят деньги в сезонной одежде хотя бы раз год. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping (результаты есть у РБК).

При этом каждый пятый россиянин (19%) находит наличные в верхней одежде регулярно. Чаще всего жители России (33%) обнаруживают в карманах суммы от 500 до 1 тыс. руб., но 10% опрошенных рассказали, что находили более 5 тыс. руб.

У подавляющего большинства опрошенных такие ситуации вызывают положительные эмоции.

Чаще всего (38%) деньги находили в куртках. 27% опрошенных обнаружили находки в пуховиках, а почти каждый пятый — в пальто.

Помимо денег россияне также находят в карманах ключи (52%), помады (24%) и маски (22%).

Согласно результатам опроса, проведенного МТС AdTech в сентябре 2025 года, 40% россиян назвали своими главными сложностями при покупке одежды ее подбор под свой размер и рост, несоответствие реальной вещи фотографии на сайте и ощутимый рост цен.

При этом каждый пятый россиянин пожаловался, что не может определиться со стилем.