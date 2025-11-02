 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Почти половина россиян находят деньги в куртке хотя бы раз в год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Почти половина россиян (44%) находят деньги в сезонной одежде хотя бы раз год. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping (результаты есть у РБК).

При этом каждый пятый россиянин (19%) находит наличные в верхней одежде регулярно. Чаще всего жители России (33%) обнаруживают в карманах суммы от 500 до 1 тыс. руб., но 10% опрошенных рассказали, что находили более 5 тыс. руб.

У подавляющего большинства опрошенных такие ситуации вызывают положительные эмоции.

В моду снова вошли шубы: какую верхнюю одежду носить в 2025 и 2026 годах
Life
Фото:РБК Life

Чаще всего (38%) деньги находили в куртках. 27% опрошенных обнаружили находки в пуховиках, а почти каждый пятый — в пальто.

Помимо денег россияне также находят в карманах ключи (52%), помады (24%) и маски (22%).

Большинство россиян не поддержали идею о единой форме для физкультуры
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Согласно результатам опроса, проведенного МТС AdTech в сентябре 2025 года, 40% россиян назвали своими главными сложностями при покупке одежды ее подбор под свой размер и рост, несоответствие реальной вещи фотографии на сайте и ощутимый рост цен.

При этом каждый пятый россиянин пожаловался, что не может определиться со стилем.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
деньги одежда общество
Материалы по теме
Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на $22,46 млрд
Общество
Россияне стали неохотнее тратить деньги в «черную пятницу»
Общество
Россияне смогут снизить ставку по льготной комбинированной ипотеке
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Кремль заявил о желании сохранить конфликт США и Венесуэлы в мирном русле Политика, 04:58
Два человека погибли при взрыве фургона на территории отеля в Финляндии Общество, 04:54
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
До 12 возросло число аэропортов, приостановивших полеты с вечера 1 ноября Политика, 04:19
Почти половина россиян находят деньги в куртке хотя бы раз в год Общество, 04:00
Аэропорты еще трех городов приостановили полеты Политика, 03:57
Из-за падения обломков дрона в Туапсе загорелся нефтеналивной танкер Политика, 03:37
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В Британии заявили о давлении Трампа на Европу для усиления помощи Киеву Политика, 03:22
В Сочи объявили ракетную опасность на фоне работы ПВО Политика, 02:47
В Туапсинском округе обломки дрона повредили многоквартирный дом Политика, 02:40
Хегсет заявил, что он и Трамп считают отношения с КНР лучшими как никогда Политика, 02:37
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В Туапсе из-за падения дронов загорелась портовая инфраструктура Политика, 02:14
Трамп предсказал «вечный мир и успех» после встречи с Си Цзиньпином Политика, 02:02