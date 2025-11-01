Умер соратник Джеки Чана и звезда кунг-фу боевиков Стэнли Фун

Стэнли Фун (Фото: Stanley Fung / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Звезда гонконгских комедийных боевиков Стэнли Фун Шуй-фань скончался на Тайване в возрасте 80 лет, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Стэнли Фун родился в Гонконге и с 1967 года снимался на местной киностудии. В 1989-м он переехал на Тайвань.

Известность к актеру пришла после участия вместе с Джеки Чаном в гонконгской комедии «Победители и грешники» (1983), получившей в китайском прокате название «Пять счастливых звезд». Она рассказывала о злоключениях закадычных друзей, лавировавших между полицией и мафией, и пользовалась большой популярностью благодаря игре актерского ансамбля, сочетанию сцен боевых искусств и гэгов.

После первой части последовало несколько не менее успешных сиквелов в 1980–1990 годах. Сам Стэнли Фун в последние годы жизни не любил вспоминать свои ранние работы, принесшие ему известность, отмечает гонконгский новостной портал HK01.

За свою кинокарьеру актер снялся в 135 фильмах, еще в 10 картинах он выступил в качестве режиссера.