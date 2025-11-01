Два самолета столкнулись на ВПП в Нью-Йорке

Video

Два самолета авиакомпании United Airlines столкнулись на взлетно-посадочной полосе в нью-йоркском аэропорту La Guardia. Среди 328 пассажиров и 15 членов экипажа обоих самолетов пострадавших нет. Об этом сообщила газета New York Post.

Самолет, прибывший из Орландо (Флорида), при движении к телескопическому трапу по рулежной дорожке сблизился с другим бортом того же перевозчика, который ожидал вылета в Хьюстон, задев при этом хвост. Оба были возвращены на стоянки, все пассажиры благополучно покинули салоны.

Пассажиры стоявшего самолета рассказали изданию, что почувствовали удар, однако не поняли причину, пока капитан не сообщил о столкновении.

Инцидент произошел на фоне серьезных задержек рейсов. Аэропорт La Guardia ранее приостановил полеты из-за сильного ветра, до 72 км/ч. Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о ветре, действующее до полуночи.

В начале октября в аэропорту La Guardia два лайнера авиакомпании Delta столкнулись во время руления в вечернее время, сообщил телеканал ABC со ссылкой на диспетчеров. Самолет Endeavour при выруливании на взлет крылом задел фюзеляж другого самолета — Endeavour, который двигался к трапу. В результате инцидента пострадал бортпроводник.