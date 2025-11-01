 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Два самолета столкнулись на ВПП в Нью-Йорке

Два самолета столкнулись на ВПП в Нью-Йорке
Video

Два самолета авиакомпании United Airlines столкнулись на взлетно-посадочной полосе в нью-йоркском аэропорту La Guardia. Среди 328 пассажиров и 15 членов экипажа обоих самолетов пострадавших нет. Об этом сообщила газета New York Post.

Самолет, прибывший из Орландо (Флорида), при движении к телескопическому трапу по рулежной дорожке сблизился с другим бортом того же перевозчика, который ожидал вылета в Хьюстон, задев при этом хвост. Оба были возвращены на стоянки, все пассажиры благополучно покинули салоны.

Пассажиры стоявшего самолета рассказали изданию, что почувствовали удар, однако не поняли причину, пока капитан не сообщил о столкновении.

Инцидент произошел на фоне серьезных задержек рейсов. Аэропорт La Guardia ранее приостановил полеты из-за сильного ветра, до 72 км/ч. Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о ветре, действующее до полуночи.

В начале октября в аэропорту La Guardia два лайнера авиакомпании Delta столкнулись во время руления в вечернее время, сообщил телеканал ABC со ссылкой на диспетчеров. Самолет Endeavour при выруливании на взлет крылом задел фюзеляж другого самолета — Endeavour, который двигался к трапу. В результате инцидента пострадал бортпроводник.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Самолеты столкновение Нью-Йорк
Материалы по теме
В Гонконге грузовой Boeing выкатился с посадочной полосы в море
Общество
Круживший над Петербургом самолет AZAL выкатился за полосу при посадке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море Политика, 13:47
5 из 100 крупнейших криптовалют значительно обошли по росту биткоин Крипто, 13:40
Россию и Британию включили в топ 10 наименее связанных с природой стран Общество, 13:37
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Прокуратура потребовала изъять энергокомпании экс-советника Чубайса Политика, 13:31
Иран выдвинул условия для разблокировки Telegram в стране Политика, 13:31
Пушилин сообщил о тяжелых городских боях в Покровске Политика, 13:21
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Эксперты оценили ситуацию с доступом в Telegram при ограничении СМС-кодов
РАДИО
 Технологии и медиа, 13:18
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:17
Чемпиона мира и Европы Виейра уволили из худшего клуба Серии А Спорт, 13:15
МИК запустил три сервиса для масштабирования технологического бизнеса Отрасли, 13:15
Следующий саммит АТЭС решили провести в китайской «Кремниевой долине» Политика, 13:11
В Ростове-на-Дону произошел взрыв газа в жилом доме Общество, 13:08