Общество⁠,
0

Суд признал отца виновным в аварии с 4 погибшими, которую устроил его сын

Ричард&nbsp;Фергюсон
Ричард Фергюсон (Фото: Osceola County Jail)

Суд во Флориде признал 68-летнего Ричарда Фергюсона виновным в непредумышленном убийстве четырех человек, после того как его 15-летний сын устроил смертельное ДТП. Подросток, управлявший автомобилем отца, проехал на красный свет на скорости свыше 120 км/ч, пишет издание People.

Присяжные после двухчасового совещания признали виновным отца подростка, который устроил смертельное ДТП, несмотря на показания Фергюсона-старшего под присягой, где он утверждал, что просил сына переставить машину и не разрешал уезжать в город. Мужчине грозит пожизненное заключение за гибель 50-летней Тринидад Эрнандес и ее трех внуков — одного года, девяти и 11 лет.

ДТП произошло 3 сентября 2023 года. Согласно материалам дела, Фергюсон разрешил несовершеннолетнему сыну воспользоваться автомобилем рядом с домом, несмотря на отсутствие у того водительского удостоверения. Подросток с тремя друзьями решил направиться в местный парк, но на перекрестке проигнорировал красный свет, двигаясь со скоростью более 120 км/ч. В результате автомобиль врезался в машину, за рулем которой находилась Эрнандес. Вместе с женщиной в машине были ее внуки и муж.

В результате аварии Эрнандес и ее 11-летняя внучка погибли на месте, а девятилетний мальчик и годовалая девочка скончались в больнице. Дедушка детей получил тяжелые травмы, но выжил.

Фергюсону-старшему грозит от 37 лет до пожизненного заключения. Дата вынесения приговора пока не назначена. 15-летний водитель ранее признал вину по договоренности со следствием и будет находиться под стражей до 19 лет с последующим двухлетним надзором.

Адвокат мужчины заявил журналистам у здания суда, что его клиент продолжает настаивать на своей невиновности. Вопрос о возможном обжаловании приговора пока остается открытым.

Антонина Сергеева
Флорида ДТП пожизненное заключение
