Путин подписал указ о соцгарантиях разработчикам БПЛА в новых регионах

Путин подписал указ о соцгарантиях для разработчиков БПЛА и РЭБ в новых регионах

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении социальных гарантий разработчикам средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств связи на территории новых регионов. Документ опубликован на портале официальных правовых актов.

Речь идет о разработчиках, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Согласно указу, гарантии распространяются и на семьи специалистов.

Так, в случае гибели разработчика при исполнении обязанностей в результате обстрела или взрыва его семье выплатят 5 млн руб. Если же сотрудник получит увечья при тех же обстоятельствах, он сможет рассчитывать на выплату в размере 3 млн руб. В случае, если разработчик стал инвалидом, размер выплаты составит 4 млн руб.