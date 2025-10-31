Суд оштрафовал экс-депутата за публикацию «Плана Даллеса»

Фото: РБК

В Омской области суд оштрафовал бывшего депутата Черлакского районного совета Сергея Велижанина за публикацию текста «План Даллеса по уничтожению СССР (России)», признанного экстремистским и запрещенным материалом. Пост с содержанием этого текста Велижанин разместил в группе «Народный совет Черлак» во «ВКонтакте», где он, по мнению следствия, является администратором, следует из базы данных суда.

«План Даллеса» — конспирологический план действий США против СССР, якобы составленный в годы холодной войны главой ЦРУ Алленом Даллесом. План предполагает уничтожение СССР методами пропаганды — разобщением национальностей, потерей традиций и нравственных ценностей, моральным разложением жителей страны. Подлинный текст «плана Даллеса» нигде не опубликован. Текст оригинала на английском языке никогда не был представлен.

Черлакский районный суд установил, что документ включен в федеральный список экстремистских материалов Минюста. Суд признал Велижанина виновным по статье 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов) и назначил штраф в размере 1 тысячи рублей. Вину мужчина признал частично.