Главу «Аэрокома» арестовали по делу о мошенничестве при поставке БПЛА
Генерального директора ООО «Аэроком» Виктора Янькова арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда города Улан-Удэ.
По версии следствия, Яньков похитил деньги из бюджета Бурятии, выделенные на поставку комплекса беспилотников для выполнения боевых задач в зоне спецоперации.
ООО «Аэроком» учреждено в 2019 году в Улан-Удэ. По данным СПАРК, основным видом деятельности компании является «производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика». Яньков возглавляет организацию с 2024 года.
Янькову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 Уголовного кодекса). Он пробудет в СИЗО как минимум до 12 декабря 2025 года.
