Москвичам пообещали дождь в последний день октября

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жителей Москвы 31 октября ждет пасмурный день с дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Температура воздуха днем составит около 6°C, что в сочетании с высокой влажностью — 94% — создаст сырую и промозглую погоду. Ветер будет дуть преимущественно с восточного направления со скоростью 3,5 м/с, периодически усиливаясь до 8,7 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 740 мм, что близко к норме для этого времени года.

Погода будет пасмурной до конца недели. Днем температура сохранится в пределах 5–7°C, а ночами столбик термометра может опускаться еще ниже, приближаясь к отметке 0°C. Осадки ожидаются с переменной интенсивностью, от легких до умеренных дождей. Давление будет колебаться в диапазоне от 740 до 746 мм.