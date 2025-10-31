Трамп вместе с женой раздал детям конфеты на праздновании Хэллоуина в Белом доме

Трамп после турне по Азии раздал детям конфеты на Хэллоуин в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп провели в Белом доме традиционный праздник в честь Дня всех святых. Пара не стала наряжаться в костюмы, ограничившись классическими образами: президент — в деловом костюме и красной кепке, первая леди — в бежевом пальто. Трансляция мероприятия велась на канале Белого дома.

Спустя несколько часов после прибытия в Вашингтон из недельного турне по Азии Трамп и его супруга угостили пришедших детей шоколадом и сладостями.

Одним из самых заметных моментов стало появление детей, наряженных в образы президента, первой леди и сотрудника Секретной службы. Республиканец, увидев их, с улыбкой кивнул в знак одобрения.

В США Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября и считается одним из самых популярных праздников осени. В этот день принято наряжаться в костюмы, украшать дома тыквами и устраивать костюмированные вечеринки. Дети традиционно обходят соседей с фразой trick or treat («сладость или гадость»), получая конфеты и угощения.

Осенью 2024 года на тот момент президент США Джо Байден в шутку укусил нескольких детей на праздновании Хэллоуина в Белом доме.

К Байдену по очереди подходили родители с детьми и он их целовал или кусал. Одного из детей, одетого в костюм цыпленка, Байден укусил за ногу, другой в шутку укушенный ребенок был одет в костюм вишневого пирожного.

На мероприятии также присутствовала на тот момент первая леди Джилл Байден, одетая в костюм панды — вместе с супругом они раздали детям конфеты.