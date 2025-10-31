 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп после турне по Азии раздал детям конфеты на Хэллоуин в Белом доме

Трамп вместе с женой раздал детям конфеты на праздновании Хэллоуина в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп провели в Белом доме традиционный праздник в честь Дня всех святых. Пара не стала наряжаться в костюмы, ограничившись классическими образами: президент — в деловом костюме и красной кепке, первая леди — в бежевом пальто. Трансляция мероприятия велась на канале Белого дома.

Спустя несколько часов после прибытия в Вашингтон из недельного турне по Азии Трамп и его супруга угостили пришедших детей шоколадом и сладостями.

Одним из самых заметных моментов стало появление детей, наряженных в образы президента, первой леди и сотрудника Секретной службы. Республиканец, увидев их, с улыбкой кивнул в знак одобрения.

В США Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября и считается одним из самых популярных праздников осени.

В этот день принято наряжаться в костюмы, украшать дома тыквами и устраивать костюмированные вечеринки. Дети традиционно обходят соседей с фразой trick or treat («сладость или гадость»), получая конфеты и угощения.

Осенью 2024 года на тот момент президент США Джо Байден в шутку укусил нескольких детей на праздновании Хэллоуина в Белом доме.

К Байдену по очереди подходили родители с детьми и он их целовал или кусал. Одного из детей, одетого в костюм цыпленка, Байден укусил за ногу, другой в шутку укушенный ребенок был одет в костюм вишневого пирожного.

На мероприятии также присутствовала на тот момент первая леди Джилл Байден, одетая в костюм панды — вместе с супругом они раздали детям конфеты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп Мелания Трамп Белый дом Хэллоуин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
Материалы по теме
В Турции запретили отмечать Хэллоуин и Рождество в частных школах
Общество
В Якутии запретили праздновать Хэллоуин в школах
Общество
Жители Дублина в ночь на Хэллоуин сообщали о пожарах каждые 70 секунд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
В Госдуме напомнили о двухдневной рабочей неделе в конце года Общество, 03:33
В МИД допустили возобновление стамбульских переговоров с Украиной Политика, 03:27
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Орел Политика, 03:09
В Эль-Фашере в Судане от действий боевиков погибли более 2 тыс. человек Политика, 03:05
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп после турне по Азии раздал детям конфеты на Хэллоуин в Белом доме Политика, 02:27
Снятого нижегородского викария проверят на канонические преступления Общество, 02:13
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Липецке и районах объявили опасность атаки дронов Политика, 02:00
Стали известны дата и место похорон актера Анатолия Меньщикова Общество, 01:36
В аэропорту Тамбова ограничили полеты Политика, 01:32
Концертный директор Успенской объяснил ликвидацию ее ИП в России Общество, 01:18
Atlantic узнал, что министры США живут на базах армии после смерти Кирка Политика, 01:10
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Мытищах произошел блэкаут из-за коммунальной аварии Общество, 00:46