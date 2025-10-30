Ученые обнаружили в Сибири новый вид древних моллюсков

Фото: Екатерина Жимулева / «Наука в Сибири»

Палеонтологи нашли в Сибири новый вид ископаемых моллюсков, обитавших в морях юрского периода. Открытие позволило проследить миграцию этих организмов из Европы в Арктику и Южное полушарие, сообщает издание Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) «Наука в Сибири».

Новый вид двустворчатых моллюсков рода Lopatinia обнаружили ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН в районе среднего течения реки Анабар. Ископаемые организмы обитали в морях позднего юрского периода и питались органикой из морского грунта. Этот вид оказался древнейшим из обитавших в Сибири.

«Раковины двустворчатых моллюсков встречаются там [между ручьем Хадыга и верховьями реки Чымары] в большом количестве, причем преобладают именно лопатинии. Их хорошая сохранность позволила детально изучить все морфологические признаки», — рассказал старший научный сотрудник института Игорь Косенко.

Новый вид отличается от известных ранее формой раковины, отсутствием радиальной скульптуры и особенностями замочного аппарата.

«Это единственный сибирский вид, для которого характерно полное отсутствие радиальной скульптуры, то есть ребер или струек, расходящихся от центра», — отметил Косенко.

Открытие позволило уточнить пути миграции лопатиний из Русского моря (море, существовавшее на территории Восточно-Европейской платформы в юрском и меловом периодах) в арктические регионы и Южное полушарие. Находка позволяет предположить существование морских коридоров с холодными течениями между полушариями в юрском периоде.

