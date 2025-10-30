Движение поездов на МЦД-2 в Москве в праздники изменится из-за ремонтов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Со 2 по 4 ноября на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится график движения поездов, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы. Там ограничат сквозные поездки, а поезда будут ходить с увеличенными интервалами.

«Со 2 по 4 ноября пройдут работы по модернизации инфраструктуры на станции Царицыно и капитальный ремонт пути на участке от Щукинской до Красного Балтийца», — говорится в публикации.

В департаменте подчеркнули, что работы пройдут в выходные дни, чтобы не изменять движение в будни. Ведомство призвало пассажиров сверяться с расписанием на сайте Центральной ППК, а также уточнять информацию на табло.