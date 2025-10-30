Движение поездов на МЦД-2 в Москве в праздники изменится из-за ремонтов
Со 2 по 4 ноября на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится график движения поездов, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы. Там ограничат сквозные поездки, а поезда будут ходить с увеличенными интервалами.
«Со 2 по 4 ноября пройдут работы по модернизации инфраструктуры на станции Царицыно и капитальный ремонт пути на участке от Щукинской до Красного Балтийца», — говорится в публикации.
В департаменте подчеркнули, что работы пройдут в выходные дни, чтобы не изменять движение в будни. Ведомство призвало пассажиров сверяться с расписанием на сайте Центральной ППК, а также уточнять информацию на табло.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту