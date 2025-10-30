Пассажиры привязали более 5 тыс. карт москвича для оплаты проезда детей

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Столичные власти в рамках совершенствования системы городского транспорта открыли родителям возможность привязать карту москвича несовершеннолетних детей к своему личному кабинету в мобильном приложении «Метро Москвы». По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, горожане воспользовались этой функцией уже более 5 тыс. раз.

«Им больше не нужно обращаться в кассы или автоматы по продаже билетов — взрослый может легко купить льготный абонемент в личном кабинете, — подчеркнул вице-мэр. — Мы продолжаем совершенствовать билетную систему для всех категорий пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина».

Кроме того, благодаря данной функции в приложении «Метро Москвы» горожане могут покупать абонементы детям онлайн, следить за безопасностью ребенка по истории проходов в городском транспорте или проверять, оплачивает ли он проезд.

Чтобы привязать карту москвича в приложении «Метро Москвы», необходимо в личном кабинете выбрать опции «+» и «Карта москвича», после чего следует авторизоваться через портал mos.ru и внести все нужные данные о ребенке. Если необходимая информация уже есть в личном кабинете, то данные в приложение подтянутся автоматически.

После покупки абонемента онлайн важно активировать пополнение транспортной карты на турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК), валидаторах наземного городского транспорта, в автоматах по продаже билетов или с помощью смартфона Android с NFC.

Отметим, что при записи на считывающих устройствах в момент прохода в транспорте одновременно происходит оплата поездки. В дептрансе Москвы подчеркнули, что внедрение в городском транспорте автоматической записи онлайн-пополнения карты позволяет пассажирам, покупающим билеты удаленно, сэкономить до 20 минут в месяц.