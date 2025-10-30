 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Пассажиры привязали более 5 тыс. карт москвича для оплаты проезда детей

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Столичные власти в рамках совершенствования системы городского транспорта открыли родителям возможность привязать карту москвича несовершеннолетних детей к своему личному кабинету в мобильном приложении «Метро Москвы». По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, горожане воспользовались этой функцией уже более 5 тыс. раз.

«Им больше не нужно обращаться в кассы или автоматы по продаже билетов — взрослый может легко купить льготный абонемент в личном кабинете, — подчеркнул вице-мэр. — Мы продолжаем совершенствовать билетную систему для всех категорий пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина».

Кроме того, благодаря данной функции в приложении «Метро Москвы» горожане могут покупать абонементы детям онлайн, следить за безопасностью ребенка по истории проходов в городском транспорте или проверять, оплачивает ли он проезд.

Чтобы привязать карту москвича в приложении «Метро Москвы», необходимо в личном кабинете выбрать опции «+» и «Карта москвича», после чего следует авторизоваться через портал mos.ru и внести все нужные данные о ребенке. Если необходимая информация уже есть в личном кабинете, то данные в приложение подтянутся автоматически.

После покупки абонемента онлайн важно активировать пополнение транспортной карты на турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК), валидаторах наземного городского транспорта, в автоматах по продаже билетов или с помощью смартфона Android с NFC.

Отметим, что при записи на считывающих устройствах в момент прохода в транспорте одновременно происходит оплата поездки. В дептрансе Москвы подчеркнули, что внедрение в городском транспорте автоматической записи онлайн-пополнения карты позволяет пассажирам, покупающим билеты удаленно, сэкономить до 20 минут в месяц.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Теги
проездные Московский метрополитен Максим Ликсутов Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Тарасова отреагировала на финальное решение по делу Валиевой Спорт, 15:43
Швеция перестала признавать выданные в России медицинские полисы Политика, 15:39
Крылатая ракета «Калибр»: характеристики, применение База знаний, 15:36
Мосбиржа назвала предварительную дату начала торгов акциями Ozon Инвестиции, 15:36
Как экономическая концепция скрытых рынков спасет руководителя от авраловПодписка на РБК, 15:31
Ущерб по делу о хищениях на объектах метро Москвы превысил ₽400 млн Общество, 15:31
От Бразилии до ЮАР. Каким банкам ЦБ пытается открыть путь в РоссиюПодписка на РБК, 15:30
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Карелии создадут народные дружины для помощи на границе с Финляндией Политика, 15:24
Канцлера Австрии прооперировали из-за болей в спине Политика, 15:22
Эти 5 когнитивных искажений разрушают карьеру. Как не попасть в их капкан Образование, 15:21
Шлосберг выступил с последним словом по делу об иностранном влиянии Политика, 15:21
Набиуллина рассказала, насколько востребованы соцвклады у населения Инвестиции, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
WSJ назвала начало ядерных испытаний США подарком России и Китаю Политика, 15:15