В Эстонии предложили ограничения, под которые подпадет флаг Украины

Фото: Michele Ursi / Fotodom / Shutterstock

Депутаты Рийгикогу (парламент Эстонии) предложили ограничить использование иностранных флагов, включая украинский, вне протокольных мероприятий, об этом сообщает Postimees. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.

«Существует множество способов выразить солидарность. Для этого не обязательно, чтобы на зданиях государственных учреждений уже многие годы постоянно развевались флаги Украины», — заявил Варро Вооглайд, член фракции EKRE.

Как сообщает Postimees, инициатива направлена на изменение закона о государственном флаге. Варро Вооглайд добавил, что форма выражения солидарности не должна ущемлять государственное и национальное достоинство Эстонии, речь идет о принципе, а не конкретно об украинских флагах.

Летом в эстонском городе Нарва с флагштока у Vaba Lava несколько раз был сорван украинский флаг. Инциденты произошли в дни театрального фестиваля Свободы: в ночь на 16 августа флаг сняли юноша и девушка, а в ночь на 19 августа аналогичное действие совершила группа девушек.