Суд продлил Аглае Тарасовой срок запрета определенных действий

Домодедовский суд в Подмосковье продлил на три месяца актрисе Аглае Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, передает корреспондент РБК из зала суда.

«Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января 2026 года», — огласил решение судья.

Актрису 28 августа остановили сотрудники аэропорта Домодедово по прилете из города Тель-Авив с вейпом, в котором содержалось 0,38 г гашиш-масла. В Израиле гашиш-масло не является запрещенным веществом.

Аглая Тарасова — актриса, звезда таких фильмов, как «Лед», «Холоп», «Марафон желаний» и других. Она родилась в 1994 году. Ее мать — народная артистка Ксения Раппопорт, отец — бизнесмен Виктор Тарасов.

