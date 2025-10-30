 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Кремле объяснили выбор Путиным места рассказа о «Посейдоне»

В Кремле объяснили выбор Путиным места рассказа о «Посейдоне»
Президент России Владимир Путин рассказал военным в столичном госпитале об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, чтобы ввести их в контекст происходящего в сфере национальной безопасности.

Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему заявление Путина об испытаниях новейших ядерных технологий было сделано 29 октября именно во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка в Москве, передает корреспондент РБК.

«Президент сам пояснил, что наверняка нашим бойцам, которые воюют на СВО, интересно знать в целом, что происходит в более широком контексте для обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Песков.

На опубликованном ранее Кремлем видео президент сидит с военными и врачами за столом в одном из помещений госпиталя и рассказывает подробности прошедших испытаний, которые он назвал «огромным успехом».

«Посейдон» — это российская ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Предназначена для запуска с атомной подводной лодки. Разрабатывается как минимум с середины 2010-х годов.

По словам Путина, способов перехвата «Посейдона» не существует. Он также добавил, что мощность «Посейдона» значительно превышает мощность самой перспективной межконтинентальной российской ракеты «Сармат».

Персоны
Денис Малышев, Полина Химшиашвили
Владимир Путин Дмитрий Песков ядерное оружие
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
