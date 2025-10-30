В Кремле объяснили выбор Путиным места рассказа о «Посейдоне»

Video

Президент России Владимир Путин рассказал военным в столичном госпитале об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, чтобы ввести их в контекст происходящего в сфере национальной безопасности.

Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему заявление Путина об испытаниях новейших ядерных технологий было сделано 29 октября именно во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка в Москве, передает корреспондент РБК.

«Президент сам пояснил, что наверняка нашим бойцам, которые воюют на СВО, интересно знать в целом, что происходит в более широком контексте для обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Песков.

На опубликованном ранее Кремлем видео президент сидит с военными и врачами за столом в одном из помещений госпиталя и рассказывает подробности прошедших испытаний, которые он назвал «огромным успехом».

«Посейдон» — это российская ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Предназначена для запуска с атомной подводной лодки. Разрабатывается как минимум с середины 2010-х годов.

По словам Путина, способов перехвата «Посейдона» не существует. Он также добавил, что мощность «Посейдона» значительно превышает мощность самой перспективной межконтинентальной российской ракеты «Сармат».