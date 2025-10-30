В Госдуме предложили сделать еще один день осени праздничным

Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты — представители КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым — разработали и внесли на рассмотрение членов Госдумы законопроект, который предлагает сделать 7 ноября нерабочим праздничным днем — Днем Великой Октябрьской революции. Текст законопроекта с пояснительной запиской опубликован в думской базе.

Из документа следует, что разработчики проекта считают 7 ноября «значимой датой в истории России», в которую отмечался «главный государственный праздник». Также, продолжают авторы законопроекта, эта дата связана с событиями 1918 года, когда СССР отражал интервенцию стран Антанты. «Сохранение указанных событий в исторической памяти способствует укреплению гражданской сплоченности», — гласит записка.

В ней уточняется, что внесение изменений не повлечет за собой бюджетных расходов. «Принятие настоящего законопроекта будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, а сам законопроект получит широкую общественную поддержку ввиду особого отношения миллионов граждан к дате 7 ноября», — следует из пояснительной записки.

День Октябрьской революции являлся главным официальным праздником в Советском Союзе и сохранял этот статус в России в первые годы после его распада. В 1996 году по указу президента Бориса Ельцина праздник был переименован в День согласия и примирения.

С 2005 года празднование 7 ноября было окончательно упразднено в качестве нерабочего дня. Вместо него был учрежден новый государственный праздник — День народного единства, который отмечается 4 ноября. В качестве исторической основы для новой даты были выбраны события 1612 года, связанные с освобождением Москвы народным ополчением во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.