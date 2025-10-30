 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Полиция в Новосибирске раскрыла аферу с «исчезновением» автомобилей

Полиция в Новосибирске раскрыла аферу с «исчезновением» автомобилей
Video

Новосибирские полицейские задержали группу мошенников, организовавших схему «премиум-перевозки» автомобилей «с исчезновением», которые в итоге перепродавали по низким ценам, об этом сообщили в Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Предварительно установлено, что к противоправной деятельности причастны двое злоумышленников, которые в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы. Они при помощи сообщников организовали криминальную схему, связанную с оказанием услуг по транспортировке автомобилей», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области, в сентябре полиция пресекла попытку мошенников похитить восемь автомобилей общей стоимостью более 25 млн руб. Четверо подозреваемых были задержаны в момент разгрузки машин. В ходе обысков были изъяты радиостанции, банковские и сим-карты, смартфоны, денежные средства, договоры купли-продажи.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Двое задержанных заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Авторы
Теги
Анастасия Ярославцева
полиция МВД Автомобили уголовное дело мошенничество
