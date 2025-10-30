 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Волгоградской области из-за атаки ВСУ получила повреждения вышка связи

Бочаров: в Волгоградской области из-за атаки ВСУ пострадала вышка связи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В Волгоградской области в результате атаки ВСУ беспилотниками пострадала вышка сотовой связи. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«В результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи. Пострадавших и повреждений жилых объектов нет», — прокомментировал губернатор ситуацию в регионе. По его словам, атаку отразили ночью.

За минувшую ночь над регионами России средства ПВО сбили 170 беспилотников ВСУ самолетного типа, о чем ранее сообщало Минобороны. В Брянской области уничтожили 48 дронов. 21 беспилотник сбили над Воронежской областью, 16 — над Нижегородской, а 15 — над Калужской.

14 и 10 беспилотников сбили над Ростовской и Курской областями соответственно. По девять беспилотников уничтожили над Московской и Тульской областями, по пять — над Рязанской, Волгоградской и Новгородской. В Белгородской и Орловской областях, а также в Крыму уничтожили по четыре дрона. Один беспилотник сбили над Липецкой областью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Волгоградская область атака дронов беспилотники ВСУ
Материалы по теме
На подлете к Москве сбили четыре беспилотника
Политика
Над Брянской областью за ночь сбили почти 50 беспилотников
Политика
Над регионами России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Основатель SoftBank Group стал богатейшим человеком Японии Инвестиции, 12:36
Оптимизация командировки: как сэкономить на деловых поездках Отрасли, 12:34
СК объяснил «записку» и появление Усольцева в Сети после исчезновения Общество, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ выйти из окружения под Покровском Политика, 12:29
Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВПК Украины Политика, 12:28
Почему крупные компании закрывают свои инновационные центрыПодписка на РБК, 12:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На одесском рынке гражданские разгромили автобус военкомов Политика, 12:25
Как и чему сейчас стоит учить руководителей Образование, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
В Волгоградской области из-за атаки ВСУ получила повреждения вышка связи Политика, 12:17
Михельсон призвал к международной кооперации по газу в российской Арктике Политика, 12:16
Армия России заняла два села в Харьковской и Запорожской областях Политика, 12:13
Михельсон предупредил о росте цен на газ в ЕС при отказе от СПГ из России Политика, 12:12