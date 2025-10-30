В Волгоградской области из-за атаки ВСУ получила повреждения вышка связи
В Волгоградской области в результате атаки ВСУ беспилотниками пострадала вышка сотовой связи. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
«В результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи. Пострадавших и повреждений жилых объектов нет», — прокомментировал губернатор ситуацию в регионе. По его словам, атаку отразили ночью.
За минувшую ночь над регионами России средства ПВО сбили 170 беспилотников ВСУ самолетного типа, о чем ранее сообщало Минобороны. В Брянской области уничтожили 48 дронов. 21 беспилотник сбили над Воронежской областью, 16 — над Нижегородской, а 15 — над Калужской.
14 и 10 беспилотников сбили над Ростовской и Курской областями соответственно. По девять беспилотников уничтожили над Московской и Тульской областями, по пять — над Рязанской, Волгоградской и Новгородской. В Белгородской и Орловской областях, а также в Крыму уничтожили по четыре дрона. Один беспилотник сбили над Липецкой областью.
