В Москве спрогнозировали похолодание и ночные заморозки
Жителей Москвы 30 октября ждет облачная и сырая погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Температура воздуха в дневные часы составит около 8 градусов, при этом влажность достигнет 78%. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 1,9 м/с, атмосферное давление – держаться на уровне 747 мм ртутного столба.
До конца недели ожидается дальнейшее снижение температурных показателей. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах 5–7 градусов, а ночью возможны заморозки до −1. Вероятность осадков останется высокой, ожидаются умеренные дожди. Атмосферное давление будет незначительно варьироваться, оставаясь в диапазоне от 744 до 747 мм ртутного столба.
