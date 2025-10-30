 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над несколькими районами Пензенской области ввели план «Ковер»

Сюжет
Военная операция на Украине

Над несколькими районами Пензенской области введен план «Ковер», сообщил в телеграм-канале глава региона Олег Мельниченко.

О введенных мерах он сообщил в 3:34  мск.

Накануне вечером, 29 октября, в регионе ввели режим беспилотной опасности и ограничили работу мобильного интернета.

В Пензенской области ввели план «Ковер»
Политика
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Пензенская область ограничения беспилотники
