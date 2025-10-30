Над несколькими районами Пензенской области ввели план «Ковер»
Над несколькими районами Пензенской области введен план «Ковер», сообщил в телеграм-канале глава региона Олег Мельниченко.
О введенных мерах он сообщил в 3:34 мск.
Накануне вечером, 29 октября, в регионе ввели режим беспилотной опасности и ограничили работу мобильного интернета.
