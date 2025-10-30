 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киевской области заработала ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киевской области работают системы противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба областной военной администрации (ОВА).

Граждан призвали находиться в укрытиях и соблюдать «информационную тишину. Власти сообщили в ночь на 30 октября о воздушной тревоге в Бучанском, Вышгородском, Фастовском, Белоцерковском, Обуховском и Броварском районах.

Ранее издание «Страна» сообщило, что в Киеве фиксируются сильные перепады напряжения и в ряде районов из-за них пропало электричество.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Киевская область ПВО Украина
Пожары вспыхнули в Киеве после взрывов
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
Умер мужчина, которому оторвало ногу при взрыве в Луганске
Общество
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Бои в фавелах Рио-де-Жанейро заперли туристов в «осажденной крепости» Политика, 03:18
В пяти российских аэропортах ограничили полеты Политика, 03:17
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 03:06
Умер руководитель хора «Logos» и доцент Гнесинки Алексей Покровский Общество, 02:51
Telegraph узнал, сколько молодых украинцев покинули страну с конца лета Политика, 02:47
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Экзитпол выявил победу партии «Демократы 66» на выборах в Нидерландах Политика, 02:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Взорвавшего машину военного в Москве завербовали в игре Mobile Legends Общество, 02:15
В Киевской области заработала ПВО Политика, 02:03
В Чернигове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры Политика, 01:30
Первое в России производство вакцины от ВПЧ открыли в Кировской области Общество, 01:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
США заключили с Южной Кореей сделку с подлодкой и выплатой $350 млрд Политика, 00:46
ФТС сообщила о сбое в информобмене с отдельными операторами Общество, 00:30