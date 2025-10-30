В Киевской области заработала ПВО

В Киевской области работают системы противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба областной военной администрации (ОВА).

Граждан призвали находиться в укрытиях и соблюдать «информационную тишину. Власти сообщили в ночь на 30 октября о воздушной тревоге в Бучанском, Вышгородском, Фастовском, Белоцерковском, Обуховском и Броварском районах.

Ранее издание «Страна» сообщило, что в Киеве фиксируются сильные перепады напряжения и в ряде районов из-за них пропало электричество.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.