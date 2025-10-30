В Киевской области заработала ПВО
В Киевской области работают системы противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба областной военной администрации (ОВА).
Граждан призвали находиться в укрытиях и соблюдать «информационную тишину. Власти сообщили в ночь на 30 октября о воздушной тревоге в Бучанском, Вышгородском, Фастовском, Белоцерковском, Обуховском и Броварском районах.
Ранее издание «Страна» сообщило, что в Киеве фиксируются сильные перепады напряжения и в ряде районов из-за них пропало электричество.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
