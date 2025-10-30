Первое в России производство вакцины от ВПЧ открыли в Кировской области

Компания «Нанолек» при участии федерального Фонда развития промышленности открыла первое в России производство вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) в поселке Левинцы Оричевского района Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Сегодня был открыт первый участок по наработке антигена. Его мощность составляет 600 тыс. доз вакцин в год», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках проекта, по данным правительства области, будут построены два участка по производству антигена. К 2027 году, после запуска второй линии, мощность предприятия достигнет 3 млн доз вакцины в год. Общий объем инвестиций составляет 7,5 млрд руб., из которых 950 млн руб. — льготный заем от Фонда развития промышленности на закупку оборудования.

По словам генерального директора «Нанолек» Евгения Баринова, первые серии вакцины поступят в обращение во второй половине 2026 года. Компания планирует полностью обеспечить потребности российского здравоохранения в данной вакцине в 2027 году.

Вакцинация против ВПЧ защищает от предраковых поражений аногенитальных зон у мужчин и женщин и снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. В России вирус занимает второе место по распространенности среди всех онкологических заболеваний у женщин 14-45 лет и первое место среди причин смертности от онкологии в возрастной группе до 44 лет, отметили в правительстве Кировской области. Массовая вакцинация позволит снизить уровень ВПЧ-ассоциированных заболеваний, сохранить репродуктивное здоровье женщин и повысить рождаемость.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов заявил, что в дальнейшем власти региона планируют развитие инноваций в рамках «кампуса мирового уровня», который хотят создать в Кирове.

Правительство региона отметило, что запуск производства вакцины против ВПЧ является частью инвестиционной программы «Нанолек» объемом свыше 15 млрд руб. В рамках программы также создаются мощности для выпуска вакцин против менингококковой инфекции и ветряной оспы.

В сентябре член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина предложила внести вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок. «Врачи рекомендуют делать прививку от ВПЧ девочкам в подростковом возрасте, оптимально до 14 лет», — отметила парламентарий. Она напомнила, что сейчас привиться от ВПЧ возможно по ОМС лишь в рамках региональных программ. При этом депутат отметила, что обязательной такая прививка быть не может, решение всегда остается за родителями.