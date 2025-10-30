Первое в России производство вакцины от ВПЧ открыли в Кировской области
Компания «Нанолек» при участии федерального Фонда развития промышленности открыла первое в России производство вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) в поселке Левинцы Оричевского района Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Сегодня был открыт первый участок по наработке антигена. Его мощность составляет 600 тыс. доз вакцин в год», — говорится в сообщении ведомства.
В рамках проекта, по данным правительства области, будут построены два участка по производству антигена. К 2027 году, после запуска второй линии, мощность предприятия достигнет 3 млн доз вакцины в год. Общий объем инвестиций составляет 7,5 млрд руб., из которых 950 млн руб. — льготный заем от Фонда развития промышленности на закупку оборудования.
По словам генерального директора «Нанолек» Евгения Баринова, первые серии вакцины поступят в обращение во второй половине 2026 года. Компания планирует полностью обеспечить потребности российского здравоохранения в данной вакцине в 2027 году.
Вакцинация против ВПЧ защищает от предраковых поражений аногенитальных зон у мужчин и женщин и снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. В России вирус занимает второе место по распространенности среди всех онкологических заболеваний у женщин 14-45 лет и первое место среди причин смертности от онкологии в возрастной группе до 44 лет, отметили в правительстве Кировской области. Массовая вакцинация позволит снизить уровень ВПЧ-ассоциированных заболеваний, сохранить репродуктивное здоровье женщин и повысить рождаемость.
Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов заявил, что в дальнейшем власти региона планируют развитие инноваций в рамках «кампуса мирового уровня», который хотят создать в Кирове.
Правительство региона отметило, что запуск производства вакцины против ВПЧ является частью инвестиционной программы «Нанолек» объемом свыше 15 млрд руб. В рамках программы также создаются мощности для выпуска вакцин против менингококковой инфекции и ветряной оспы.
В сентябре член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина предложила внести вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок. «Врачи рекомендуют делать прививку от ВПЧ девочкам в подростковом возрасте, оптимально до 14 лет», — отметила парламентарий. Она напомнила, что сейчас привиться от ВПЧ возможно по ОМС лишь в рамках региональных программ. При этом депутат отметила, что обязательной такая прививка быть не может, решение всегда остается за родителями.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт