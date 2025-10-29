В Дубне депутата от «Единой России» сняли с должности за видео с матом
В подмосковной Дубне депутата горсовета от партии «Единая Россия» Екатерину Аратову досрочно сняли с должности главы фракции за ранее опубликованное видео с нецензурными высказываниями в адрес местных жителей, сообщила на странице «ВКонтакте» пресс-служба регионального отделения партии.
«Соответствующее решение было принято на собрании местного депутатского объединения партии единогласно», — уточняется в сообщении.
Также Аратовой был объявлен выговор за совершение действий, дискредитирующих партию.
Как отметили в пресс-службе, ранее в Сети распространилось видео, на котором депутат допускает некорректные высказывания в связи с благоустройством расположенного в Дубне Чернореченского леса. Представители «Единой России» отметили, что ролик датирован 2024 годом, когда Аратова не являлась депутатом или членом партии.
В понедельник, 27 октября, Аратова опубликовала в своем телеграм-канале видео с извинениями. Она отметила, что в момент съемки видео она еще не была депутатом, а была просто «активным жителем».
Депутат Госдумы Михаил Матвеев направил в Следственный комитет обращение о проведении в отношении Аратовой проверки и привлечении ее к ответственности. В своем телеграм-канале Матвеев заявил, что в своих извинениях Аратова не признает своей вины и называет «подзаборный мат-перемат» эмоциональной формой разговора.
«Пишут, что таким языком эта девушка разговаривает всегда», — отметил депутат, ссылаясь на обращения, полученные им из Дубны.
Аратова родилась в Новосибирске, в Дубне живет с 2009 года. В ее профиле на сайте «Избиратель — депутат» говорится, что она «активно участвовала в улучшении инфраструктуры района», а благодаря совместным усилиям с жителями района были созданы несколько детских площадок, пляж на реке Дубне.
