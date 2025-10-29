Умер актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич

Андрей Гриневич (Фото: dubbingofficial / VK)

Актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич, озвучивший актера Брюса Уиллиса в фильмах «Крепкий орешек-2» и «Осада», умер на 70-м году жизни, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» его коллега Ислам Ганджаев.

«Сегодня не стало Андрея Гриневича. Потрясающего артиста, режиссера и моего наставника, который оказал на меня сильное влияние и сделал меня тем, кем я являюсь сейчас», — написал Ганджаев.

В телеграм-канале профессионального сообщества «Русский дубляж» рассказали, что Гриневич последние месяцы тяжело болел и не работал в сфере актерского дубляжа, но до последнего участвовал в проектах как режиссер.

Помимо Брюса Уиллиса Гриневич был «голосом» Алека Болдуина в «Деловой женщине», Чарли Шина в «Горячих головах», Шона Коннери в «Робин Гуд: Принц воров», Майкла Мэдсена в «Бладрейне» и «Городе грехов», Дэнниса Куэйда во «Внутреннем пространстве» и «Свободных людях», Мэла Гибсона в «Силе стихии» и «Бандите», Джеффри Дина Моргана в «Убийствах по открыткам» и «Девятке», Антонио Бандераса в «Филадельфии», Эйдана Куинна во «Франкенштейне» и «Легендах осени», Владимира Шевелькова в «Гардемарины, вперед!» и многих других.

В качестве режиссера дубляжа Гриневич работал над фильмами «Телефонная трубка», «Военный ныряльщик», «Легенды осени», «Дом большой мамочки», сериалами «Терапия», «Платонические отношения», а также многими сезонами «Губки Боба», «Покемонов» и «Щенячьего патруля».