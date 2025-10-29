Умер актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич
Актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич, озвучивший актера Брюса Уиллиса в фильмах «Крепкий орешек-2» и «Осада», умер на 70-м году жизни, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» его коллега Ислам Ганджаев.
«Сегодня не стало Андрея Гриневича. Потрясающего артиста, режиссера и моего наставника, который оказал на меня сильное влияние и сделал меня тем, кем я являюсь сейчас», — написал Ганджаев.
В телеграм-канале профессионального сообщества «Русский дубляж» рассказали, что Гриневич последние месяцы тяжело болел и не работал в сфере актерского дубляжа, но до последнего участвовал в проектах как режиссер.
Помимо Брюса Уиллиса Гриневич был «голосом» Алека Болдуина в «Деловой женщине», Чарли Шина в «Горячих головах», Шона Коннери в «Робин Гуд: Принц воров», Майкла Мэдсена в «Бладрейне» и «Городе грехов», Дэнниса Куэйда во «Внутреннем пространстве» и «Свободных людях», Мэла Гибсона в «Силе стихии» и «Бандите», Джеффри Дина Моргана в «Убийствах по открыткам» и «Девятке», Антонио Бандераса в «Филадельфии», Эйдана Куинна во «Франкенштейне» и «Легендах осени», Владимира Шевелькова в «Гардемарины, вперед!» и многих других.
В качестве режиссера дубляжа Гриневич работал над фильмами «Телефонная трубка», «Военный ныряльщик», «Легенды осени», «Дом большой мамочки», сериалами «Терапия», «Платонические отношения», а также многими сезонами «Губки Боба», «Покемонов» и «Щенячьего патруля».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт