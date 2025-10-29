 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

Дуров удивился числу обманутых пользователей Telegram Mini Apps. Видео

Дуров удивился числу обманутых людей в Telegram Mini Apps
Сюжет
Как защититься от мошенников

Дуров удивился числу обманутых пользователей Telegram Mini Apps. Видео
Video

На форуме Blockchain Life 2025 в Дубае основатель Тelegram Павел Дуров признался, что не в курсе схем обмана через мини-приложения (Telegram Mini Apps) в его мессенджере.

«Поднимите руку, кого заскамили через Telegram Mini Apps? О-о-у, немало рук в зале, неожиданно. Я лично не знаю никого, кого заскамили. Зато все мои друзья стали богаче», — заявил по-английски предприниматель со сцены во время своего выступления.

Telegram Mini Apps — это легковесные веб-приложения, которые не требуют установки на устройство и запускаются непосредственно в чате Telegram по ссылке или через бота. Они позволяют взаимодействовать с интернет-магазинами, играми и другими сервисами, оставаясь в мессенджере.

В начале 2025 года МВД России предупредило, что мошенники стали использовать для обмана граждан мини-приложения в Telegram, предлагающие во время незамысловатой игры заработать внутриигровые монеты, чтобы затем конвертировать их в криптовалюту.

«Чтобы «заработать» больше, активно предлагают за реальные деньги докупить «премиум» или усиления для персонажа. Вот только единственное, что ждет пользователя при попытке вывода средств, — еще одно предложение пополнить игровой счет», — рассказали тогда в Управлении по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Павел Дуров мессенджер МВД мошенники криптовалюты телеграм
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети с ИИ и TON
Технологии и медиа
МВД предупредило о мошеннических телеграм-ботах для инвестиций
Общество
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 18:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:37
На форуме Yandex Connect представят новые ИИ-инструменты «Яндекс 360» Отрасли, 19:37
Минфин США снял санкции с Милорада Додика и членов его семьи Политика, 19:36
Аутсайдер Восточной конференции КХЛ выиграл четвертый матч подряд Спорт, 19:33
В «Ренессанс Капитале» спрогнозировали рост доллара до ₽100 в 2026 году Инвестиции, 19:26
Дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района Политика, 19:26
Российский бизнес рассказал, приходится ли увольнять людей ради ИИ
РАДИО
 Бизнес, 19:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Как составить рабочую стратегию развития бизнеса. Готовый алгоритм Образование, 18:59
Дмитриев ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине Политика, 18:58
«Авангард» в 10-й раз подряд победил «Барыс» на своем льду Спорт, 18:53
Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное Политика, 18:52
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:37
В «самой смертоносной операции» полиции в Рио погибли 130 человек Общество, 18:31
Маск запустил «Грокипедию». Зачем ему нужна альтернативная «Википедия» Life, 18:28