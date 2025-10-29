Дуров удивился числу обманутых пользователей Telegram Mini Apps. Видео

Video

На форуме Blockchain Life 2025 в Дубае основатель Тelegram Павел Дуров признался, что не в курсе схем обмана через мини-приложения (Telegram Mini Apps) в его мессенджере.

«Поднимите руку, кого заскамили через Telegram Mini Apps? О-о-у, немало рук в зале, неожиданно. Я лично не знаю никого, кого заскамили. Зато все мои друзья стали богаче», — заявил по-английски предприниматель со сцены во время своего выступления.

Telegram Mini Apps — это легковесные веб-приложения, которые не требуют установки на устройство и запускаются непосредственно в чате Telegram по ссылке или через бота. Они позволяют взаимодействовать с интернет-магазинами, играми и другими сервисами, оставаясь в мессенджере.

В начале 2025 года МВД России предупредило, что мошенники стали использовать для обмана граждан мини-приложения в Telegram, предлагающие во время незамысловатой игры заработать внутриигровые монеты, чтобы затем конвертировать их в криптовалюту.

«Чтобы «заработать» больше, активно предлагают за реальные деньги докупить «премиум» или усиления для персонажа. Вот только единственное, что ждет пользователя при попытке вывода средств, — еще одно предложение пополнить игровой счет», — рассказали тогда в Управлении по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД.