Дуров удивился числу обманутых пользователей Telegram Mini Apps. Видео
На форуме Blockchain Life 2025 в Дубае основатель Тelegram Павел Дуров признался, что не в курсе схем обмана через мини-приложения (Telegram Mini Apps) в его мессенджере.
«Поднимите руку, кого заскамили через Telegram Mini Apps? О-о-у, немало рук в зале, неожиданно. Я лично не знаю никого, кого заскамили. Зато все мои друзья стали богаче», — заявил по-английски предприниматель со сцены во время своего выступления.
Telegram Mini Apps — это легковесные веб-приложения, которые не требуют установки на устройство и запускаются непосредственно в чате Telegram по ссылке или через бота. Они позволяют взаимодействовать с интернет-магазинами, играми и другими сервисами, оставаясь в мессенджере.
В начале 2025 года МВД России предупредило, что мошенники стали использовать для обмана граждан мини-приложения в Telegram, предлагающие во время незамысловатой игры заработать внутриигровые монеты, чтобы затем конвертировать их в криптовалюту.
«Чтобы «заработать» больше, активно предлагают за реальные деньги докупить «премиум» или усиления для персонажа. Вот только единственное, что ждет пользователя при попытке вывода средств, — еще одно предложение пополнить игровой счет», — рассказали тогда в Управлении по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт