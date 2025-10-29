 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
«Строительные блоки жизни» впервые нашли за пределами Млечного Пути

Пять сложных органических молекул обнаружили во льдах за пределами Млечного Пути
Большое Магелланово Облако
Большое Магелланово Облако (Фото: ESO / VMC Survey)

Ученые впервые обнаружили пять сложных органических молекул на основе углерода во льдах вокруг протозвезды в галактике Большое Магелланово Облако. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на статью, опубликованную в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Весной 2024 года исследователи направили космический телескоп «Джеймс Уэбб» на зарождающуюся звезду ST6 в Большом Магеллановом Облаке. При помощи приборов, измеряющих инфракрасное излучение, ученые обнаружили во льду вокруг нее пять молекул на основе углерода: метанол, ацетальдегид, этанол, метилформиат и уксусную кислоту.

Большое Магелланово Облако: самая массивная галактика — спутник Млечного Пути. Она расположена на расстоянии 160 тыс. световых лет от Земли.

Молекулы, обнаруженные астрономами, называют строительными блоками жизни потому, что они служат исходными компонентами для образования более сложных органических соединений, таких как аминокислоты, сахара и нуклеотиды — основы белков, ДНК и РНК.

К этим молекулам относят различные спирты, альдегиды и кислоты на основе углерода: именно из подобных соединений могут формироваться биомолекулы, необходимые для возникновения и поддержания жизни.

Простые углеродсодержащие молекулы химически устойчивы, способны в определенных условиях объединяться в длинные цепочки и разнообразные структуры, что позволяет им выступать предшественниками для сложных органических систем, обнаруженных во всех известных формах жизни.

Как отметила астроном из Мерилендского университета и соавтор исследования Марта Севило, ранее в протозвездах за пределами Млечного пути из сложных органических молекул ученые обнаруживали только метанол. При этом уксусную кислоту еще ни разу не находили в составе космического льда.

Ученые также нашли сигналы, которые могли быть вызваны веществом гликолевый альдегид, от которого образуется один из компонентов РНК. Для подтверждения наличия вещества во льду необходимы дальнейшие исследования.

Первые снимки галактик с крупнейшего в мире телескопа

