Убившую троих детей жительницу Канска отправили лечиться

Суд назначил принудительные меры медицинского характера 30-летней жительнице Канска, которая убила троих своих детей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, женщина, испытывая личную неприязнь к своим детям, задушила четырехлетнюю дочь, а затем нанесла удары топором своим семимесячному и восьмилетнему сыновьям. Очевидцем произошедшего стал ее семилетний ребенок, который рассказал о случившемся родственникам. Суд постановил направить ее на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа.

В сентябре экспертиза установила, что в момент совершения преступления женщина страдала хроническим психическим расстройством и не могла осознавать характер своих действий и руководить ими. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.