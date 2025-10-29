Подросток с друзьями угнал машину и в попытке скрыться от ППС попал в ДТП
В Енисейске шестеро подростков угнали чужой автомобиль и попали в аварию, сообщает управление МВД по Красноярскому краю. За рулем машины был 14-летний юноша, а в салоне пять его несовершеннолетних друзей.
Автомобиль с подростками заметили сотрудники ППС. Водителю дали сигнал остановиться, но тот попытался скрыться. В результате преследования машина въехала в забор, после этого подростки бросили ее и попытались убежать, но были пойманы.
Никто в результате аварии не пострадал. Автомобиль принадлежит отцу одной из участниц ДТП, подростки взяли его в гараже без разрешения. Кроме того, выяснилось, что водитель уже совершал аналогичные правонарушения. В отношении него составлен ряд административных материалов, информация будет передана в комиссию по делам несовершеннолетних.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения).
Аналогичный случай произошел в Ленинградской области. Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить иномарку, которую угнал 14-летний ученик 7-го класса вместе с друзьями. Машину удалось остановить, прострелив колеса. Возбуждено уголовное дело по статье об угоне.
