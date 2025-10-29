 Перейти к основному контенту
Общество
Москвичей предупредили о дождливой погоде 29 октября

Жителей Москвы 29 октября ждет дождливый день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Столбики термометров покажут около 8 градусов тепла, а влажность воздуха достигнет 83%. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 2,3 м/с. Атмосферное давление будет находиться в районе 741 мм рт. ст.

До конца недели метеорологическая картина останется переменчивой. Температурные показатели будут колебаться в пределах от 5 до 9 градусов днем и от 2 до 6 градусов ночью. Вероятность осадков в виде легких дождей сохранится. Давление будет варьироваться от 738 до 742 мм рт. ст.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

