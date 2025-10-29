Главу района в Хакасии задержали из-за госконтракта на 1,1 млрд руб.

Video

Главу Аскизского района Хакасии задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы на более 1,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России в телеграм-канале.

По версии следствия, администрация района и строительная организация заключили в марте 2022 года контракт на строительство школы стоимостью более 1,1 млрд руб. В сообщении СК говорится, что, «согласно условиям контракта, размер авансирования составлял 10% от стоимости».

При выполнении работ, подрядчик существенно отставал от графика, а чиновник, зная это, с марта 2022 по январь 2025 года «обеспечил заключение дополнительного соглашения, увеличивающего размер аванса до 90% от общей стоимости контракта».

Когда срок контракта истек, строительство школы не было закончено, а стоимость невыполненных работ составила более 460 млн руб.

Следователи возбудили дело по пп. «е», «г» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности). Максимальное наказание — до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Чиновника задержали, следствие будет ходатайствовать о его аресте. Кроме того, против подрядчика возбудили дело ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Максимальная санкция — лишение свободы сроком до десяти лет.

На сайте администрации Аскизского района Хакасии в качестве главы указан Абрек Челтыгмашев. Он также занимает должность секретаря местного отделения партии «Единая России», говорится на сайте.

Челтыгмашев родился в марте 1957 года в селе Таштып Таштыпского района. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-механик строительно-дорожных машин». Избирался депутатом Верховного совета Республики Хакасия второго и третьего созывов.

Почетный гражданин Аскизского района. Награжден почетной грамотой Республики Хакасия.