 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Полиция провела операцию против наркобанды в трущобах Рио. Видео

Кадры полицейской операции против наркобанды в трущобах Рио-де-Жанейро

Полиция провела операцию против наркобанды в трущобах Рио. Видео
Video

Полиция в Рио-де-Жанейро провела крупнейшую операцию в истории города против банды «Красная команда» (Comando Vermelho, CV) в двух фавелах, сообщает G1.

Фавелы — это районы проживания бедных слоев населения.

В Рио была слышна стрельба, члены банды построили баррикады из автобусов и сбрасывали гранаты с дронов на спецназ. На кадрах, опубликованных с места событий, видны столбы дыма, слышна стрельба. На некоторых из них полыхает пламя.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Рио-де-Жанейро банда перестрелка наркокартели
Материалы по теме
В результате боев полиции и наркомафии в Рио погибли более 60 человек
Общество
В Рио-де-Жанейро вспыхнули бои полиции и наркомафии с дронами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Шереметьево ограничил полеты на фоне сообщений Собянина о перехвате БПЛА Политика, 02:39
Самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в аэропорту Саратова Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Военные отразили атаку БПЛА в Ульяновской области Политика, 02:28
СБУ увезла митрополита Арсения сразу после освобождения из СИЗО Политика, 02:23
Российская делегация прибыла в Южную Корею на саммит АТЭС Политика, 02:06
Еще в двух аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 01:52
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве Политика, 01:43
Ограничения на полеты в Жуковском действовали менее двух часов Политика, 01:34
Полиция провела операцию против наркобанды в трущобах Рио. Видео Общество, 01:31
Еще пять аэропортов приостановили рейсы Политика, 01:13
В результате боев полиции и наркомафии в Рио погибли более 60 человек Общество, 01:01
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Кто из футболистов становился целью похитителей Спорт, 00:34