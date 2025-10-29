Полиция провела операцию против наркобанды в трущобах Рио. Видео
Полиция в Рио-де-Жанейро провела крупнейшую операцию в истории города против банды «Красная команда» (Comando Vermelho, CV) в двух фавелах, сообщает G1.
Фавелы — это районы проживания бедных слоев населения.
В Рио была слышна стрельба, члены банды построили баррикады из автобусов и сбрасывали гранаты с дронов на спецназ. На кадрах, опубликованных с места событий, видны столбы дыма, слышна стрельба. На некоторых из них полыхает пламя.
