Политика⁠,
0

Минюст признал песню «Розы гибнут на газонах» экстремистской

Минюст признал песню Мафика «Розы гибнут на газонах» экстремистской

Министерство юстиции России внесло песню «Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах» исполнителя русского шансона Мафика (Денис Малыгин) в список экстремистских материалов. Трек занял в списке Минюста 5485 место.

Решение в августе принял Приморский краевой суд. Другое название песни — «А. У. Е» (движение АУЕ в России признано экстремистским и запрещено).

Денис Малыгин родился в июне 1971 года в городе Заречный, Свердловской области. Основной жанр его творчества — шансон. Среди выпущенных альбомов — «Чики-мони», «Птицы», «Шито-крыто», «Хочуха», «Ангел».

Ранее в сентябре суд в Санкт-Петербурге по требованию прокуратуры признал экстремистской песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы». Как сообщили в прокуратуре, «в одном из творческих произведений музыкальной группы содержатся психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных и насильственных действий, а также пропаганда ненависти и вражды, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей».

Авторы
Теги
Софья Полковникова
экстремистские материалы Минюст шансон
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 21:05
Балицкий извинился за свои слова о защите Курской области Политика, 23:46
В двух аэропортах Москвы ввели временные ограничения Политика, 23:40
Военные сбили 57 БПЛА за три часа над шестью регионами России Политика, 23:20
Минюст признал песню «Розы гибнут на газонах» экстремистской Политика, 23:18
Третий за вечер аэропорт приостановил полеты Политика, 23:15
Производители стройматериалов оценили зависимость от импорта
РАДИО
 Бизнес, 23:00
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Внутри «шторма века»: пролет через ураган Мелисса на Карибах Общество, 22:56
Аэропорт Волгограда ограничил полеты на фоне опасности атаки БПЛА Политика, 22:45
Минпросвещения опровергло массовые обращения учителей о снижении зарплат Общество, 22:32
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
В Петербурге задержали участников группы «Рестарт» Политика, 22:05
Хинштейн потребовал извинений Балицкого за критику защиты Курской области Политика, 21:59
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в московском дерби КХЛ Спорт, 21:54