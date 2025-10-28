Минюст признал песню «Розы гибнут на газонах» экстремистской

Министерство юстиции России внесло песню «Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах» исполнителя русского шансона Мафика (Денис Малыгин) в список экстремистских материалов. Трек занял в списке Минюста 5485 место.

Решение в августе принял Приморский краевой суд. Другое название песни — «А. У. Е» (движение АУЕ в России признано экстремистским и запрещено).

Денис Малыгин родился в июне 1971 года в городе Заречный, Свердловской области. Основной жанр его творчества — шансон. Среди выпущенных альбомов — «Чики-мони», «Птицы», «Шито-крыто», «Хочуха», «Ангел».

Ранее в сентябре суд в Санкт-Петербурге по требованию прокуратуры признал экстремистской песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы». Как сообщили в прокуратуре, «в одном из творческих произведений музыкальной группы содержатся психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных и насильственных действий, а также пропаганда ненависти и вражды, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей».