В Москве объявили дату открытия новых корпусов Пушкинского музея

Фото: Градостроительный комплекс Москвы

Часть объектов вновь строящегося Пушкинского квартала в Москве откроются для посетителей уже в 2026 году. Об этом сообщил гендиректор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян, которого цитирует агентство городских новостей «Москва».

«Пушкинский квартал так называемый — это ряд объектов Пушкинского музея, которые сегодня строятся в центре Москвы и с 2026 года уже начнут функционировать», — заявил Оганесян. А полноценно Пушкинский квартал планируется сдать к 2030 году, сообщило агентство.

О планах создать специальный музейный квартал ГМИИ им. Пушкина власти столицы впервые заявили еще в конце 2000-х годов, когда праздновалось столетие учреждения. Инициатором была тогдашний директор музея Ирина Антонова; первоначально планировалось, что архитектором новых зданий будет британец Норман Фостер. Однако затем он вышел из проекта. Сроки появления музейного городка постоянно сдвигались — изначально планировалось сдать его до 2019 года.

Музейный городок должен был расположиться между станциями метро «Кропоткинская» и Боровицкой площадью, при этом часть улиц должны были стать пешеходными. В 2021 году в мэрии сообщали, что работы ведутся в Малом Знаменском переулке, в Колымажном переулке, а также примерно в десяти зданиях на Волхонке. В итоге на этой территории должны появиться девять отдельных музеев (например, картинная галерея старых мастеров, галереи импрессионистов и постимпрессионистов, искусства Америки, исследовательский «Антоновский центр»).

Кроме того, будут оборудованы выставочный зал, фондохранилище, депозитарий и общественные зоны. Корпуса будут соединяться подземными галереями. Благодаря расширению музейного пространства ГМИИ им. Пушкина сможет принимать до 3 млн посетителей ежегодно.

Когда заработают новые корпуса, в основном здании ГМИИ им. Пушкина на Волхонке будет проведена масштабная реконструкция, рассказывала в 2024 году директор музея Елизавета Лихачева. «С открытием нового здания тот музей, который вы знаете, ГМИИ им. Пушкина, который существует последние 50 лет, снова изменится, уже в четвертый раз в своей жизни. Большая часть коллекции уедет из этого здания. А сюда, скорее всего, заедет археология», — заявила Лихачева.