Взрыв газа произошел в многоэтажном доме на западе Украины
В городе Хмельницком на Украине произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался бытовой газ в многоэтажке, сообщили в региональной полиции, передает «Суспільне».
В результате взрыва пострадали два человека. По данным полиции, в доме разрушены несколько этажей. На место выехали экстренные службы.
Издания «Страна» и «РБК-Украина» со ссылкой на местные паблики сообщили, что из-за взрыва пострадали три верхних этажа дома.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов