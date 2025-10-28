Взрыв газа произошел в многоэтажном доме на западе Украины

Фото: npu.gov.ua

В городе Хмельницком на Украине произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался бытовой газ в многоэтажке, сообщили в региональной полиции, передает «Суспільне».

В результате взрыва пострадали два человека. По данным полиции, в доме разрушены несколько этажей. На место выехали экстренные службы.

Издания «Страна» и «РБК-Украина» со ссылкой на местные паблики сообщили, что из-за взрыва пострадали три верхних этажа дома.