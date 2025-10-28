 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Верховный суд определился с термином для служащих в армии женщин

ВС заменил термин «женщины-военнослужащие» на «военнослужащие женского пола»
Фото: Pimen / Shutterstock
Фото: Pimen / Shutterstock

Российских женщин-военнослужащих в документах следует называть военнослужащими женского пола, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда, с которым ознакомилось «РИА Новости».

«Слова «женщины-военнослужащие» заменить словами «военнослужащие женского пола», — говорится в проекте.

Пункт проекта поясняет порядок службы беременных женщин и женщин с малолетними детьми. Это первый пленум Верховного суда, который проходит под председательством Игоря Краснова.

Путин подписал закон о праве бойцов с инвалидностью на две пенсии
Политика

В проекте постановления пленума Верховный суд напомнил о праве проходящих службу в армии женщин с детьми досрочно уволиться в период мобилизации.

«При объявлении частичной или полной мобилизации военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное увольнение с военной службы», — говорится в проекте.

В сентябре президент России Владимир Путин утвердил новые требования к форме российских военных. С 2026 года ее должны производить российские организации на территории страны в рамках контрактной системы и государственного оборонного заказа.

Также с 2027 года форма для военнослужащих будет производиться только из отечественных тканей.

Полина Минаева
Верховный суд военные ВС России женщины
