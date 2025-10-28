 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о похолодании и усилении дождей к выходным

Жителей Москвы 28 октября ждет пасмурный день с легким дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура воздуха днем установится на отметке около плюс 8 градусов, а влажность достигнет 86%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью около 2,8 м/с, местами возможны порывы до 8,3 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

До конца недели ожидается постепенное снижение дневных и ночных температур, которые могут опуститься до минус 1 градуса ночью. Осадки будут носить умеренный характер, с вероятностью усиления дождей к выходным. Атмосферное давление будет колебаться в пределах от 735 до 738 мм ртутного столба, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

