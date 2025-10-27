 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Твери не стали отправлять в СИЗО мигранта, который сбил четырех человек

Фото: УГИБДД по Тверской области
Фото: УГИБДД по Тверской области

Суд в Твери временно запретил определенные действия мигранту из Азербайджана, который сбил четырех человек на Оснабрюкской улице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, передает «AиФ Тверь».

ДТП произошло 23 октября на остановке общественного транспорта, когда водитель врезался в пешеходов. Пострадали две сотрудницы МВД и ребенок с матерью. Состояние двух сотрудниц МВД тяжелое — они находятся в коме. У матери ребенка диагностирован перелом таза и бедра, у мальчика — сотрясение мозга и гематомы.

У водителя ранее зафиксировано множество штрафов за превышение скорости, некоторые — с интервалом всего в несколько дней.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). В апелляционном порядке прокуратура обжаловала решение суда, отказавшего следователям в ходатайстве о мере пресечения для подозреваемого, сообщила прокуратура Тверской области в телеграм-канале.

