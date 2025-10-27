 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умерла автор песен Татьяны Булановой, поэт Ирина Севастьянова

Ирина Севастьянова
Ирина Севастьянова (Фото: almas_begrationi / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Поэт и автор песен Ирина Севастьянова скончалась 25 октября в больнице в Сочи, сообщил ТАСС композитор Дмитрий Прянов, уточнив, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. По его словам, согласно воле Севастьяновой, ее тело будет перевезено в Абхазию, где похоронен ее отец.

О смерти поэтессы также сообщил певец Алмас Багратиони, назвав Севастьянову «светлым и добрым человеком» и отметив ее работу над многими своими песнями, включая «По-прежнему твой», «Друг без друга» и «Прощаю».

Ирина Севастьянова известна как автор текстов песен заслуженной артистки России Татьяны Булановой, среди которых «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь» и «Папа». Ее произведения также исполняли заслуженный артист России Сергей Куприк, эстрадная певица Екатерина Семенова и другие артисты.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
смерть поэтесса онкология
Татьяна Буланова фото
Татьяна Буланова
певица
6 марта 1969 года
Материалы по теме
Умер актер и театральный педагог Геннадий Назаров
Общество
Скончался режиссер, художник и психолог Игорь Калинаускас
Общество
Спортсмен скончался во время соревнований по триатлону в Москве
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Госдуме не поддержали законопроект о повышении штрафов для чиновников Политика, 16:57
Как событийный туризм стимулирует бизнес в столице Отрасли, 16:55
Компания Strategy потратила еще $43 млн на покупку биткоинов Крипто, 16:55
Суд раскрыл имена обвиняемых в попытке похищения Мостового Общество, 16:53
Риски и перспективы цифровизации: что обсудят на форуме РБК Tech Отрасли, 16:53
Путин принял главу МИД КНДР и передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну Политика, 16:52
Назван район Москвы, где элитные новостройки подорожали на 26% за квартал Недвижимость, 16:44
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 16:41
Умерла автор песен Татьяны Булановой, поэт Ирина Севастьянова Общество, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Суд не принял протокол на певицу Наоко о дискредитации армии Общество, 16:37
Арт-группа AES+F — о проекте Digital Safari, времени и ностальгии Стиль, 16:31
Суд в Бишкеке заочно арестовал бывшую жену Бивола за слова о киргизах Спорт, 16:29
На платных трассах «Дон» и «Нева» ввели зимние скорости Авто, 16:24