Умерла автор песен Татьяны Булановой, поэт Ирина Севастьянова
Поэт и автор песен Ирина Севастьянова скончалась 25 октября в больнице в Сочи, сообщил ТАСС композитор Дмитрий Прянов, уточнив, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. По его словам, согласно воле Севастьяновой, ее тело будет перевезено в Абхазию, где похоронен ее отец.
О смерти поэтессы также сообщил певец Алмас Багратиони, назвав Севастьянову «светлым и добрым человеком» и отметив ее работу над многими своими песнями, включая «По-прежнему твой», «Друг без друга» и «Прощаю».
Ирина Севастьянова известна как автор текстов песен заслуженной артистки России Татьяны Булановой, среди которых «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь» и «Папа». Ее произведения также исполняли заслуженный артист России Сергей Куприк, эстрадная певица Екатерина Семенова и другие артисты.
