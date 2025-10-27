Умерла автор песен Татьяны Булановой, поэт Ирина Севастьянова

Ирина Севастьянова (Фото: almas_begrationi / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Поэт и автор песен Ирина Севастьянова скончалась 25 октября в больнице в Сочи, сообщил ТАСС композитор Дмитрий Прянов, уточнив, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. По его словам, согласно воле Севастьяновой, ее тело будет перевезено в Абхазию, где похоронен ее отец.

О смерти поэтессы также сообщил певец Алмас Багратиони, назвав Севастьянову «светлым и добрым человеком» и отметив ее работу над многими своими песнями, включая «По-прежнему твой», «Друг без друга» и «Прощаю».

Ирина Севастьянова известна как автор текстов песен заслуженной артистки России Татьяны Булановой, среди которых «Я к тебе вернусь», «Скажи, что хочешь» и «Папа». Ее произведения также исполняли заслуженный артист России Сергей Куприк, эстрадная певица Екатерина Семенова и другие артисты.