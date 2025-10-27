Обезглавленное тело мужчины нашли в лесу на севере Свердловской области

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В лесах близ города Ивделя Свердловской области обнаружили обезглавленное тело мужчины, его смерть не носит криминального характера, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В лесу под Ивделем обнаружено тело без головы не женщины, а мужчины», — рассказал собеседник агентства.

Ранее «КП-Екатеринбург» сообщила, что 16 октября рабочие-железнодорожники наткнулись на обезглавленное тело в зимней одежде, которое лежало возле дерева. Рядом с ним стоял раскладной стул, а также сумка. Тогда издание предположило, что тело принадлежит женщине, хотя установить ее личность не удалось.

По данным источника издания, в местах, где обнаружили тело, не ходят грибники, поскольку оно слишком далеко от города. Тело пролежало в лесу около года, поскольку на нем была зимняя одежда. Источник предположил, что это мог быть суицид.

На фото, предоставленном «КП-Екатеринбург», были видны личные вещи: очки, зажигалка, продукты питания, зарядка, а также кошелек, в котором лежала рейхсмарка 1939 года.

Позже, 26 октября, издание сообщило, что человек, чье обезглавленное тело нашли под Ивделем, мог быть из другого города. Собеседник издания отметил, что в Ивделе проверяли списки пропавших за последний год, однако не нашли людей с такими приметами как у погибшего человека.