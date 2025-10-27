В Калининграде добыли крупнейший за последние 4 года янтарь
Янтарный самородок весом 2,37 кг был извлечен из Приморского карьера. Самородок назвали «Рекордсменом». Это крупнейший с 2021 года янтарь, найденный на Калининградском янтарном комбинате, сообщила пресс-служба предприятия.
Добытый 23 октября «Рекордсмен» стал двенадцатым самородком, извлеченным из Приморского карьера в 2025 году. Сопоставимый с ним янтарь весом 2,7 кг нашли в 2021 году, из-за своей необычной формы он получил название «Голова тигра». Его продали за 1,2 млн руб. на аукционе, проходившем в рамках AmberForum-2022.
Самородок «Рекордсмен», вероятно, был частью более крупного образования 35–45 млн лет назад, считает специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина. Камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он пролежал миллионы лет под землей.
«К сожалению, природные процессы таковы, что после извлечения на поверхность и воздействия на органический минерал кислорода и солнечного света происходит его частичное расщепление. Вторая часть камня, возможно, уже имевшая трещины, скорее всего, рассыпалась на мелкие кусочки», — пояснила Дугина.
После прохождения государственной экспертизы «Рекордсмена» выставят на аукцион редкого янтаря, который пройдет летом 2026 года.
