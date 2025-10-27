 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Калининграде добыли крупнейший за последние 4 года янтарь

В Калининграде добыли крупнейший за последние 4 года янтарь
Video

Янтарный самородок весом 2,37 кг был извлечен из Приморского карьера. Самородок назвали «Рекордсменом». Это крупнейший с 2021 года янтарь, найденный на Калининградском янтарном комбинате, сообщила пресс-служба предприятия.

Добытый 23 октября «Рекордсмен» стал двенадцатым самородком, извлеченным из Приморского карьера в 2025 году. Сопоставимый с ним янтарь весом 2,7 кг нашли в 2021 году, из-за своей необычной формы он получил название «Голова тигра». Его продали за 1,2 млн руб. на аукционе, проходившем в рамках AmberForum-2022.

В Калининграде начнут маркировать янтарь
Подписка на РБК
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Самородок «Рекордсмен», вероятно, был частью более крупного образования 35–45 млн лет назад, считает специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина. Камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он пролежал миллионы лет под землей.

«К сожалению, природные процессы таковы, что после извлечения на поверхность и воздействия на органический минерал кислорода и солнечного света происходит его частичное расщепление. Вторая часть камня, возможно, уже имевшая трещины, скорее всего, рассыпалась на мелкие кусочки», — пояснила Дугина.

После прохождения государственной экспертизы «Рекордсмена» выставят на аукцион редкого янтаря, который пройдет летом 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
Калининградская область добыча янтарь
Материалы по теме
Янтарь с тараканом возрастом 40 млн лет нашли в Калининграде
Общество
ФСБ задержала двух россиян с 250 кг янтаря-сырца
Политика
Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Рябков заявил об отсутствии ответа от США по возобновлению авиасообщения Политика, 13:54
ВС рассмотрит признание террористическим «Съезда народных депутатов» Политика, 13:51
Уволенный из клуба Овечкина тренер заявил о своей невиновности Спорт, 13:45
Telegram запустил торги токенизированными американскими акциями Инвестиции, 13:43
Партия Милея одержала победу на выборах вопреки опросам Политика, 13:43
От Солнцестояния до аниме: роли «самого красивого мальчика XX века» Общество, 13:42
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 13:41
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
У российской туристки изъяли чучело сиамского крокодила Общество, 13:39
Токаев перед визитом в Москву обсудил с Путиным вопросы «повестки дня» Политика, 13:36
Число переуступок квартир в новостройках Москвы резко снизилось Недвижимость, 13:34
В Госдуму внесли проект обращения к ООН о снятии блокады с Кубы Политика, 13:33
Видеохостинг Rumble объявил о запуске донатов в криптовалюте Крипто, 13:31
Литва планирует закрыть границу с Белоруссией из-за аэростатов Политика, 13:30
Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки с февраля Экономика, 13:24