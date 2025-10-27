В Москве заявили о готовности предложить Малайзии решения по АЭС

Алексей Оверчук во время встречи с Фадиллой Юсуфом (Фото: Правительство России)

Россия готова предоставить Малайзии решения по строительству АЭС, заявил заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук в ходе встречи с министром энергетического перехода и водных ресурсов Малайзии Фадиллой Юсуфом.

О результатах разговора российской и малайзийской сторон в рамках 20-го Восточноазиатского саммита сообщила пресс-служба вице-премьера.

«Россия готова предложить Малайзии свои решения по сооружению на ее территории АЭС большой мощности и малых модульных реакторов», — говорится в публикации.

Кроме того, Оверчук заявил о готовности российской стороны увеличить объем поставок энергоресурсов в Малайзию. По словам вице-премьера, Россия также видит потенциал для наращивания экспорта фармацевтических препаратов, сельскохозяйственной продукции и промышленного оборудования, в том числе медицинского.

Как отметили в публикации пресс-службы, двусторонний товарооборот между Россией и Малайзией в период январь—август 2025 года вырос на 32,1% в сравнении с тем же временным промежутком в 2024 году. Всего объем товарооборота достиг $2,47 млрд.