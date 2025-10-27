В Москве заявили о готовности предложить Малайзии решения по АЭС
Россия готова предоставить Малайзии решения по строительству АЭС, заявил заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук в ходе встречи с министром энергетического перехода и водных ресурсов Малайзии Фадиллой Юсуфом.
О результатах разговора российской и малайзийской сторон в рамках 20-го Восточноазиатского саммита сообщила пресс-служба вице-премьера.
«Россия готова предложить Малайзии свои решения по сооружению на ее территории АЭС большой мощности и малых модульных реакторов», — говорится в публикации.
Кроме того, Оверчук заявил о готовности российской стороны увеличить объем поставок энергоресурсов в Малайзию. По словам вице-премьера, Россия также видит потенциал для наращивания экспорта фармацевтических препаратов, сельскохозяйственной продукции и промышленного оборудования, в том числе медицинского.
Как отметили в публикации пресс-службы, двусторонний товарооборот между Россией и Малайзией в период январь—август 2025 года вырос на 32,1% в сравнении с тем же временным промежутком в 2024 году. Всего объем товарооборота достиг $2,47 млрд.
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов