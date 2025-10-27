Москвичей предупредили о дожде в начале рабочей недели

Жителей Москвы 27 октября ждет пасмурный и дождливый день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура воздуха достигнет отметки около 10°C. Влажность составит 79%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3.4 м/с. Атмосферное давление м 740 мм рт. ст.

До конца недели погода продолжит оставаться переменчивой. Дневные температуры будут колебаться в пределах от 7°C до 10°C, в ночные часы столбик термометра может опуститься до 5°C. Временами ожидаются легкие дожди, хотя их интенсивность к выходным может немного возрасти. Атмосферное давление будет варьироваться в диапазоне от 738 до 742 мм рт. ст., в зависимости от времени суток и погодных условий.