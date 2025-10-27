 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о дожде в начале рабочей недели

Жителей Москвы 27 октября ждет пасмурный и дождливый день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Дневная температура воздуха достигнет отметки около 10°C. Влажность составит 79%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3.4 м/с. Атмосферное давление м 740 мм рт. ст.

До конца недели погода продолжит оставаться переменчивой. Дневные температуры будут колебаться в пределах от 7°C до 10°C, в ночные часы столбик термометра может опуститься до 5°C. Временами ожидаются легкие дожди, хотя их интенсивность к выходным может немного возрасти. Атмосферное давление будет варьироваться в диапазоне от 738 до 742 мм рт. ст., в зависимости от времени суток и погодных условий.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

