В Киеве прошла акция с требованием ускорить поиски пропавших без вести

Площадь Независимости в Киеве, Украина (Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС)

В Киеве на площади Независимости прошла акция с требованием ускорить поиски пропавших без вести бойцов, сообщает «Новини.LIVE».

Участники вышли на площадь с государственными флагами и плакатом протяженностью в несколько десятков метров, на котором размещены фотографии пропавших.

Аналогичная акция прошла во Львове — там, помимо призывов ускорить поиски пропавших, демонстранты потребовали вернуть находящихся в плену военных домой.

На момент июня 2025 года численность таких бойцов ВСУ составляла более 70 тыс. человек, об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добрососедов. Его слова передает РБК-Украина.

Тогда же он отметил, что узнать их судьбу можно будет только по окончании военного противостояния.