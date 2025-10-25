В Германии взорвали градирни крупнейшей АЭС «Гундремминген». Видео

Video

В Германии взорвали две градирни атомной электростанции «Гундремминген». Башни высотой 160 метров заминировали и взорвали по заказу энергетической компании RWE. Ожидается, что полный демонтаж АЭС затянется до 2030-х годов, сообщает Tagesschau24.

Верхний диаметр градирен составлял почти 129 метров. Вес каждой из них — 56 тыс. тонн, они построены из железобетона. Ровно в 12:00 был произведен подрыв.

Атомная электростанция «Гундремминген» — крупнейший объект атомной энергетики Германии, расположенный в баварской коммуне Гундремминген. Станция включает три энергоблока: первый мощностью 250 МВт (тип BWR-1) и два однотипных реактора BWR-72, аналогичных использовавшимся на АЭС «Фукусима». Первый энергоблок был построен в 1962–1967 годах, а второй и третий введены в эксплуатацию в 1984 и 1985 годах соответственно. Суммарная мощность станции составляет 1344 МВт. Второй энергоблок был остановлен 31 декабря 2017 года в рамках реализации германского законодательства о поэтапном отказе от атомной энергетики. Вывод из эксплуатации третьего энергоблока прошел в 2021 году. Ускоренный отказ от использования АЭС связан с последствиями аварии на Фукусиме-1. По данным RWE, с момента ввода в эксплуатацию в 1984 году станция производила около 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Это соответствовало примерно четверти выработки электроэнергии в Баварии. «Гундремминген» была одним из крупнейших ядерных объектов в Германии.

Снос градирен является частью запланированного демонтажа атомной электростанции. Когда-то они использовались для охлаждения воды, нагревающейся во время производства электроэнергии, прежде чем она сбрасывалась обратно в Дунай.

Несмотря на планы Германии перейти к новой энергетической политике, партия «Альтернатива для Германии» призывала возобновить работу АЭС и восстановить импорт газа из России, чтобы преодолеть промышленный кризис. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что производство в ФРГ снижается, а цены на энергоносители превышают доступные. Экономическое восстановление без надежного энергоснабжения невозможно. Также она предложила вернуться к атомной и угольной энергетике.