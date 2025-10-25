Независимый кандидат победил на выборах президента в Ирландии

Кэтрин Коннолли (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Кандидат на президентских выборах в Ирландии Хизер Хамфрис поздравила соперницу Кэтрин Коннолли с победой, ее слова приводит местный телеканал RTE.

«Кэтрин станет президентом для всех нас, она будет моим президентом. Я бы хотела пожелать ей всего самого наилучшего, я ни о чем не жалею», — сказала она.

Президентские выборы в Ирландии прошли 24 сентября. Результаты голосования известны лишь в некоторых избирательных округах — например, в городе Корк Коннолли набрала 65% голосов, передает The Irish Times.

Издание отмечает, что Коннолли является абсолютным фаворитом на президентской гонке. С победой кандидата уже поздравил бывший премьер-министр Лео Варадкар в соцсети X.

Коннолли родилась в 1957 году. За годы своей карьеры она занимала ряд государственных должностей, включая пост мэра Голуэя, депутата парламента и заместителя председателя нижней палаты. На президентских выборах она выступает как независимый кандидат.