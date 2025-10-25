Независимый кандидат победил на выборах президента в Ирландии
Кандидат на президентских выборах в Ирландии Хизер Хамфрис поздравила соперницу Кэтрин Коннолли с победой, ее слова приводит местный телеканал RTE.
«Кэтрин станет президентом для всех нас, она будет моим президентом. Я бы хотела пожелать ей всего самого наилучшего, я ни о чем не жалею», — сказала она.
Президентские выборы в Ирландии прошли 24 сентября. Результаты голосования известны лишь в некоторых избирательных округах — например, в городе Корк Коннолли набрала 65% голосов, передает The Irish Times.
Издание отмечает, что Коннолли является абсолютным фаворитом на президентской гонке. С победой кандидата уже поздравил бывший премьер-министр Лео Варадкар в соцсети X.
Коннолли родилась в 1957 году. За годы своей карьеры она занимала ряд государственных должностей, включая пост мэра Голуэя, депутата парламента и заместителя председателя нижней палаты. На президентских выборах она выступает как независимый кандидат.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов