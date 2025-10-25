 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Независимый кандидат победил на выборах президента в Ирландии

Независимый кандидат Кэтрин Коннолли победила на выборах президента в Ирландии
Кэтрин Коннолли
Кэтрин Коннолли (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Кандидат на президентских выборах в Ирландии Хизер Хамфрис поздравила соперницу Кэтрин Коннолли с победой, ее слова приводит местный телеканал RTE.

«Кэтрин станет президентом для всех нас, она будет моим президентом. Я бы хотела пожелать ей всего самого наилучшего, я ни о чем не жалею», — сказала она.

Президентские выборы в Ирландии прошли 24 сентября. Результаты голосования известны лишь в некоторых избирательных округах — например, в городе Корк Коннолли набрала 65% голосов, передает The Irish Times.

Конор Макгрегор отказался от участия в выборах президента Ирландии
Спорт
Соцсети Коннора Макгрегора

Издание отмечает, что Коннолли является абсолютным фаворитом на президентской гонке. С победой кандидата уже поздравил бывший премьер-министр Лео Варадкар в соцсети X.

Коннолли родилась в 1957 году. За годы своей карьеры она занимала ряд государственных должностей, включая пост мэра Голуэя, депутата парламента и заместителя председателя нижней палаты. На президентских выборах она выступает как независимый кандидат.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

