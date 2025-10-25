 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

В Мытищах началась сборка новых поездов «Москва-2026»

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На мытищинском предприятии АО «Трансмашхолдинг» стартовала сборка первых поездов метрополитена новейшей серии «Москва-2026», сообщили в телеграм-канале дептранса Москвы. Проект реализуется в рамках программы обновления подвижного состава столичного метро.

Сборку первого состава планируется завершить до конца 2025 года. Сразу после этого поезд пройдет комплексные испытания на инфраструктуре метрополитена.

Модель «Москва-2026» сохранит основные решения серии «Москва-2024»: широкие двери и межвагонные переходы, современные системы климат-контроля, адаптивное освещение и большое количество экранов, зарядные порты форматов USB и Type-C, подсветку салона в цвет линии, по которой курсирует состав.

В конструкции обновят пластиковые элементы интерьера, стекла на поручнях входной группы и корпус камеры заднего вида. Также в новых составах будет переработанное освещение головной части поезда.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что метрополитен остается основным видом транспорта столицы. «По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем обновление подвижного состава столичного метро, — продолжил Ликсутов. — Сегодня доля новых поездов здесь — около 79%. Ожидаем, что в 2030 году этот показатель достигнет 90%.

По словам Ликсутова, к концу 2026 года планируется завершить полное обновление подвижного состава Замоскворецкой линии. В следующем году для этого в метро поставят более 350 вагонов серии «Москва-2026», а всего за два года — свыше 700 вагонов.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Мытищи Москва ТМХ Максим Ликсутов Московский метрополитен вагоны
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Над Брянской областью и Московским регионом сбили шесть беспилотников Политика, 15:53
Задержанный шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Белоусов вылетел в Россию Политика, 15:49
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Reuters узнал о планах США использовать замороженные активы России Политика, 15:43
В Херсонской области 96 населенных пунктов остались без света Общество, 15:33
Российские гимнасты выиграли четыре медали на первом ЧМ после отстранения Спорт, 15:32
В Мытищах началась сборка новых поездов «Москва-2026» Город, 15:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3 Общество, 15:17
В Германии прошел протестный митинг из-за слов Мерца о мигрантах Политика, 15:13
Наркокартели начали добавлять кокаин в сок и специи для доставки в Европу Общество, 15:11
Несколько автомобилей разбили в массовой драке мигрантов в Москве Общество, 15:00
Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России Спорт, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55