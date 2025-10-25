В Мытищах началась сборка новых поездов «Москва-2026»
На мытищинском предприятии АО «Трансмашхолдинг» стартовала сборка первых поездов метрополитена новейшей серии «Москва-2026», сообщили в телеграм-канале дептранса Москвы. Проект реализуется в рамках программы обновления подвижного состава столичного метро.
Сборку первого состава планируется завершить до конца 2025 года. Сразу после этого поезд пройдет комплексные испытания на инфраструктуре метрополитена.
Модель «Москва-2026» сохранит основные решения серии «Москва-2024»: широкие двери и межвагонные переходы, современные системы климат-контроля, адаптивное освещение и большое количество экранов, зарядные порты форматов USB и Type-C, подсветку салона в цвет линии, по которой курсирует состав.
В конструкции обновят пластиковые элементы интерьера, стекла на поручнях входной группы и корпус камеры заднего вида. Также в новых составах будет переработанное освещение головной части поезда.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что метрополитен остается основным видом транспорта столицы. «По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем обновление подвижного состава столичного метро, — продолжил Ликсутов. — Сегодня доля новых поездов здесь — около 79%. Ожидаем, что в 2030 году этот показатель достигнет 90%.
По словам Ликсутова, к концу 2026 года планируется завершить полное обновление подвижного состава Замоскворецкой линии. В следующем году для этого в метро поставят более 350 вагонов серии «Москва-2026», а всего за два года — свыше 700 вагонов.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов